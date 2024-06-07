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Politika

Tatar, KKTC'nin TDT'ye asil üye olmasını desteklediği için Aliyev'e teşekkür etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) asil üye olmasını desteklediği için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

AA7 Haziran 2024 Cuma 16:32 - Güncelleme:
Tatar, KKTC'nin TDT'ye asil üye olmasını desteklediği için Aliyev'e teşekkür etti
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Tatar, Aliyev'in "Azerbaycan olarak KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına asil üye olmasını destekliyoruz. Bu, çok doğaldır çünkü tarihsel açıdan KKTC, Türk dünyasının bir parçasıdır. Orada yaşayan Türkler, bizim kardeşimizdir." şeklindeki açıklamasının Kıbrıs Türk halkı için önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

"Doğu Akdeniz'deki Türk devleti KKTC'nin, Türk dünyasının her alanda ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini Sayın Aliyev dile getirmiştir." değerlendirmesinde bulunan Tatar, Aliyev'e KKTC halkı adına teşekkür etti.

Tatar, Azerbaycan ve KKTC'nin kardeşliğinin, aynı milletin mensupları olarak sonsuza kadar yaşayacağını vurgulayarak, "Lefkoşa'dan Bakü'ye kardeşliğimiz daim olacaktır." ifadesini kullandı.

- "TARİHSEL AÇIDAN KKTC, TÜRK DÜNYASININ BİR PARÇASIDIR"

Aliyev, dün Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu dolayısıyla Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marta Matrai'yi kabul etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde konuşan Aliyev, "Azerbaycan olarak KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına asil üye olmasını destekliyoruz. Bu, çok doğaldır çünkü tarihsel açıdan KKTC, Türk dünyasının bir parçasıdır. Orada yaşayan Türkler, bizim kardeşimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

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