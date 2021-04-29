Tatar: Rumların amacı Türkiye ile bağlarımızı koparmak

AA 29 Nisan 2021 Perşembe 14:33 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:01

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM öncülüğünde, garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın sona ermesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tatar, Türkiye ile birlikte yeni belirledikleri "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devlet" siyasetinden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan, eski şartlarda masaya oturmamızın ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz." diye konuştu.

"Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir." ifadesini kullanan Tatar, bu çerçevede Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği içerisinde bir konumda, Türkiye ile bağlarının kopartılmaya çalışıldığını kaydetti.