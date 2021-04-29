İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2021 Perşembe / 17 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2252
  • EURO
    9,9881
  • ALTIN
    470.04
  • BIST100
    1398.89
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Tatar: Rumların amacı Türkiye ile bağlarımızı koparmak
Politika

Tatar: Rumların amacı Türkiye ile bağlarımızı koparmak

Cenevre'de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Rumların amacı Türkiye ile bağlarımızı koparmak. Kimse bizden zemini olmayan bir sisteme yama olmamızı beklemesin' dedi.

AA29 Nisan 2021 Perşembe 14:33 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:01
ABONE OL

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM öncülüğünde, garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın sona ermesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tatar, Türkiye ile birlikte yeni belirledikleri "Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devlet" siyasetinden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan, eski şartlarda masaya oturmamızın ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz." diye konuştu.

"Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir." ifadesini kullanan Tatar, bu çerçevede Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği içerisinde bir konumda, Türkiye ile bağlarının kopartılmaya çalışıldığını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.