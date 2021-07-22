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Politika

Tatar'dan İngiltere'ye net mesaj: Sürdürülebilir çözümün anahtarı 'egemen eşitlik'

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Çözüm Süreci Koordinatörü Büyükelçi Ajay Sharma ile Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Stephen Lillie'yi kabul eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Kıbrıs'ta egemen eşitlik' vurgusunu yineledi.

AA22 Temmuz 2021 Perşembe 18:35 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 18:37
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Çözüm Süreci Koordinatörü Büyükelçi Ajay Sharma ile Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Stephen Lillie'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükelçi Sharma ile Yüksek Komiser Lillie ile makamında görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin, Cenevre'de gerçekleştirilen 5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansının ardından devam eden ortak zeminin bulunup bulunmadığına yönelik çalışmalar çerçevesinde yapıcı bir ortamda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Tatar'ın yarım asrı aşkın süredir çözümsüz olarak devam eden ve en son Crans Montana'da çöken eski zeminde ısrarın ancak ve ancak statükonun devamına hizmet edeceğinin altını çizdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir çözümün anahtarının tarafların egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasıyla ve bunun taraflarca içselleştirilmesiyle mümkün olabileceğini, mevcut durumun oluşturduğu dengesizlikte eşitliğe dayalı sürdürülebilir bir uzlaşının mümkün olamayacağını bir kez daha muhataplarına tekrarladı." ifadeleri yer aldı.

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