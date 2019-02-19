15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2981
  • 6,0025
  • 227.67
  • 101.742
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

TBMM 24 Şubat Pazar günü yeni Başkanını seçecek

TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek. Genel Kurul, seçimin ardından çalışmalara ara verecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meclis Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı'nı seçecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.

Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.

AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle de Genel Kurul, bugün Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifini görüşecek.

Bu arada, Genel Kurulda, CHP'nin KOBİ'lerin, esnaf ve çiftçilerin sicil affına ilişkin grup önerisi de kabul edilmedi.

5 gün içerisinde TBMM Başkanlığı için aday gösterilebilecek

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığından istifasına ilişkin yazısı TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Meclis Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Kurulu'nda, Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini belirten yazısını okuttu. 

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına sunduğu yazısında, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olarak gösterilmem nedeniyle TBMM Başkanlığından çekiliyorum. Başkanlığım dönemimde katkı ve destekleri nedeniyle Başkanlık Divanı üyelerine ve değerli milletvekillerine teşekkürlerimi sunarım. Yüce Meclis'in bilgilerine saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı. 

Gök, Yıldırım ile birlikte yaklaşık 7 aylık bir süre içerisinde, son derece saygılı, nazik ve uygar bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirterek, "Meclisimizin güçlenmesi adına yaptığımız kişisel görüşmeler dışında, her ortak platformda yapıcı ve uzlaşıcı bir anlayışı benimsemeye karşılıklı olarak özen gösterdik. Sonuçta siyasi bir karar verdi Sayın Binali Yıldırım. Kendi takdiridir. Sayın Binali Yıldırım'ın bugüne kadar Meclis Başkanı olarak gösterdiği çalışmalardan dolayı kendisini kutluyor ve yaşantısında başarılar diliyorum." diye konuştu. 

Meclis Başkanvekili Gök, bugünden itibaren 5 gün içerisinde TBMM Başkanlığı için aday gösterilebileceğini belirtti. Gök, TBMM Başkanı seçiminin, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 günde tamamlanacağını ifade ederek, sürecin Meclise hayırlı olmasını diledi. 

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk askerinin S-400 eğitimlerine başlayacağı tarih belli oldu

Türk askerinin S-400 eğitimlerine başlayacağı tarih belli oldu

"Çekilme en geç 1 Nisan'da başlayacak"

'Çekilme en geç 1 Nisan'da başlayacak'

İnsan hücreleri yeniden programlandı

İnsan hücreleri yeniden programlandı

CHP'li Belediye Başkanı DSP'den adaylığını açıkladı

CHP'li Belediye Başkanı DSP'den adaylığını açıkladı

Cumhur İttifakı genişliyor: Adaylar karşılıklı olarak çekildi

Cumhur İttifakı genişliyor: Adaylar karşılıklı olarak çekildi

İran'dan Çin'e engel: Terk edin

İran'dan Çin'e engel: Terk edin

İngiltere’de fabrika kapatan dünya devinden Türkiye kararı

İngiltere’de fabrika kapatan dünya devinden Türkiye kararı

Sarı yelekliler rafinerilerin giriş ve çıkışlarını kapattı

Sarı yelekliler rafinerilerin giriş ve çıkışlarını kapattı
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Peşine düştüler: Türkiye'den İtalya ve Amerika'ya gönderiliyor

Peşine düştüler: Türkiye'den İtalya ve Amerika'ya gönderiliyor

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA