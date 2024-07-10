TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyon Başkanlığına seçilen isim belli oldu

Süslü, seçimin ardından yaptığı açıklamada, akran zorbalığının ilk ve ortaöğretimde çocukların karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti.

Çalışmalarında, akran zorbalığının çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde etkilerini araştıracaklarını söyleyen Süslü, "Alt komisyonumuzun ortaya koyacağı kapsamlı raporun, ebeveyn ve eğitimcilerde bilinç oluşturacağını, çocuklarımızın her anlamda daha sağlıklı bir eğitim hayatı geçirmelerine katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Süslü, komisyonun çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından sunumlar alacaklarını; meslek kuruluşları, dernekler ve üniversitelerden ilk önce yazılı rapor isteneceğini, gerekmesi halinde de temsilci çağıracaklarını söyledi. Süslü, komisyonun yerinde incelemeler yapabileceğini de aktardı.

Komisyonda, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan görev yapacak.