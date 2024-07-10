İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8817
  • EURO
    35,634
  • ALTIN
    2517.42
  • BIST100
    10753.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyon Başkanlığına seçilen isim belli oldu
Politika

TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyon Başkanlığına seçilen isim belli oldu

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Başkanlığına, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü seçildi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 15:17 - Güncelleme:
TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyon Başkanlığına seçilen isim belli oldu
ABONE OL

Süslü, seçimin ardından yaptığı açıklamada, akran zorbalığının ilk ve ortaöğretimde çocukların karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti.

Çalışmalarında, akran zorbalığının çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde etkilerini araştıracaklarını söyleyen Süslü, "Alt komisyonumuzun ortaya koyacağı kapsamlı raporun, ebeveyn ve eğitimcilerde bilinç oluşturacağını, çocuklarımızın her anlamda daha sağlıklı bir eğitim hayatı geçirmelerine katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Süslü, komisyonun çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından sunumlar alacaklarını; meslek kuruluşları, dernekler ve üniversitelerden ilk önce yazılı rapor isteneceğini, gerekmesi halinde de temsilci çağıracaklarını söyledi. Süslü, komisyonun yerinde incelemeler yapabileceğini de aktardı.

Komisyonda, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan görev yapacak.

  • ilköğretim araştırması
  • akran zorbalığı
  • önlemler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.