İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0555
  • EURO
    50,3751
  • ALTIN
    6130.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Bakanı Kurtulmuş'tan Suriye mesajı... ''10 Mart Mutabakatı'na uyulmalı''
Politika

TBMM Bakanı Kurtulmuş'tan Suriye mesajı... ''10 Mart Mutabakatı'na uyulmalı''

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Umudumuz bir an evvel Halep'teki çatışmaların sonlanması, 10 Mart Mutabakatı'na uyulması, Suriye'de demokratik rejiminin kurulmasıdır' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ8 Ocak 2026 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
TBMM Bakanı Kurtulmuş'tan Suriye mesajı... ''10 Mart Mutabakatı'na uyulmalı''
ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Melis'te görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti. Kurtulmuş, gazetecileri ziyaretinde gündeme dair açıklamalarda bulundu."

"UMUDUMUZ HALEP'TEKİ ÇATIŞMALARIN SONLANDIRILMASI"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş burada Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Umudumuz Halep'teki çatışmaların sonlandırılması, 10 Mart Mutabakatı'na uyulması ve Suriye'de çoğulcu, güçlü bir rejimin kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.

"16 OCAK'TA İLK MAHKEME OLACAK"

TBMM'de bir personelin istismar şüphelisi olduğu olayı değerlendiren Numan Kurtulmuş açıklamasında, "Konu bana aksettiğinde hemen etkin bir soruşturma başlattık. 5 kişi adli makamlara sevk edildi. İdari soruşturma yapılabilecek en süratli, titiz ve etkili şekilde yerine getirildi. 16 Ocak'ta ilk mahkeme olacak, Meclis'in hukuk bürosu da sonuna kadar takip edecek" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.