Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Melis'te görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti. Kurtulmuş, gazetecileri ziyaretinde gündeme dair açıklamalarda bulundu."

"UMUDUMUZ HALEP'TEKİ ÇATIŞMALARIN SONLANDIRILMASI"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş burada Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Umudumuz Halep'teki çatışmaların sonlandırılması, 10 Mart Mutabakatı'na uyulması ve Suriye'de çoğulcu, güçlü bir rejimin kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.

"16 OCAK'TA İLK MAHKEME OLACAK"

TBMM'de bir personelin istismar şüphelisi olduğu olayı değerlendiren Numan Kurtulmuş açıklamasında, "Konu bana aksettiğinde hemen etkin bir soruşturma başlattık. 5 kişi adli makamlara sevk edildi. İdari soruşturma yapılabilecek en süratli, titiz ve etkili şekilde yerine getirildi. 16 Ocak'ta ilk mahkeme olacak, Meclis'in hukuk bürosu da sonuna kadar takip edecek" dedi.