TBMM Başkanı Kurtulmuş: 23 Nisan 1920, tarihimizin şerefli sayfalarından birisidir

Kurtulmuş, Meclis bahçesinde düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik Temalı Yarışmaların Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Meclisin milli iradenin merkezi, demokrasinin kalbi olduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın iftiharla kutlanan milli bayramlardan olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, TBMM'nin dünyada hiçbir meclise nasip olmamış büyük onura ve şerefe sahip olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yıkılmış, dağılmış, birçok yeri işgal edilmiş ama Milli Mücadeleyle birlikte 'Ya Allah' diyerek ayağa kalkan bir milletin yeniden bir devlet kurmasının öncüsü olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Daha ortada henüz devlet yokken hem Milli Mücadele'yi veren hem de devletin kurulmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisinin başta ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı'mız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk öncülerini saygıyla yad ediyoruz. Onları hürmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Mücadele'nin bir kararlılık gerektirdiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Ortada devlet yokken devleti için mücadele edebilmeyi başaran ve fevkalade zor şartlarda büyük bir galibiyet elde eden atalarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsında yeni devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu da temin etmişler, tesis etmişlerdir. Dolayısıyla 23 Nisan 1920, sadece bir tarih olmanın ötesinde bir mücadele ruhunun da açıkça bize miras bırakıldığı, tarihimizin şerefli sayfalarından birisidir. Meselenin diğer tarafı ise bunun bir çocuk bayramı halinde bir miras, bir emanet olarak sonraki nesillere devredilmesi için ortaya konulan kararlılık ve çabadır. Bir milletin en önemli hususiyetlerinden birisi, hele bizim gibi kökü güçlü olan, fevkalade büyük bir tarihi olan, tarihte devletler kurup yeni başarılar ortaya koyabilmiş olan, dünyanın dört bir tarafında hükümferma olabilmeyi başarmış olan bir millet için sadece bugün değil, sadece geçmişteki başarılar değil aynı zamanda ve en az onlar kadar önemli olan gelecek nesillerin de güçlü ve başarılı olmasıdır. Dolayısıyla Milli Egemenlik Bayramı'nın yanına bir de çocuk bayramı kavramının eklenmesi ve bu bayramın çocuklara emanet edilmesi fevkalade önemli bir tarihi gelişmedir."

Çocukların daha güçlü bir Türkiye'yi kurabilmesi için onlara sahip çıkılması ve yol gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da geleceğe hazırlanmanın aracı olarak gördüklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümün güçlü kutlanamadığını, aynı şekilde Cumhuriyet'in 100. yılı olmasına rağmen 29 Ekim törenlerinde de depremin hüznünün ülkenin dört bir yanını kapladığını ifade eden Kurtulmuş, bu sene ise Milli Egemenlik Haftası çerçevesinde 23 Nisan'ı güçlü kutlamayı istediklerini aktardı.

Bakanlıklar ve kurumlarla işbirliği içerisinde programlar düzenlediklerini anlatan Kurtulmuş, çeşitli yarışmaların düzenlendiğini bildirdi.

Numan Kurtulmuş, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında gençlerin kültür ve sanat alanındaki ilgilerinin, TÜBİTAK'ın etkinlikleriyle de gençlerin bilim hayatına ilişkin azimlerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının yarışmalarıyla da gençlerin spor alanlarındaki gücünün ortaya konulduğunu belirtti.

Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen bakanlıklara ve kurumlara teşekkür eden Kurtulmuş, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri kutladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, düzenlenen etkinliklerin daha fazla bakanlığın katılımıyla genişletilmesi ve geleneksel hale getirilmesi temennisinde bulunuldu.

- "MÜCADELEYE DESTEK VERMEK ÜZERE DAVETİMİZİ YİNELEMEK İSTİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilen Cumhuriyet'in, milli egemenliğin, Türkiye'nin geleceğini korumak, kendilerini yetiştirmek için çaba sarf ettiğini belirtti.

Öğrencileri yetiştiren öğretmenlere teşekkür eden Tekin, milli egemenliğin bir emanet olduğunu söyledi.

Kurtuluş mücadelesini yürüten Atatürk'ün ve şehitlerin, emanete sahip çıkacak gelecek nesiller yetiştirilmesini istediğini vurgulayan Tekin, bunun için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin çabalarına destek olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başta vatanseverlik olmak üzere hukuk devleti, Cumhuriyet, demokrasi gibi kavramlara sahip çıkacak, bu kavramları koruyacak bir kuşak, bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon 200 bine yakın öğretmenimizle, 20 milyonun üzerinde öğrencimizle biz bunları yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bu mücadelenin içerisine ne kadar çok sayıda paydaş dahil edersek, ne kadar çok sayıda katkı verecek kişiyi dahil edersek kuşkusuz başarılı olma ihtimalimiz, başarılı olmamız o kadar doğru veya yerinde olacaktır. Biz, o yüzden bu mücadeleye destek vermek üzere herkese davetimizi bir kez daha yinelemek istiyoruz."

- "UZAY TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YENİ UFUKLAR AÇMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.

Meclis bahçesinde 23 Nisan dolayısıyla uzay temalı Bilim Şenliği düzenlendiğini aktaran Yozgatlıgil, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, uzay teknolojileri ve bilimleri alanında yeni ufuklar açmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin milli altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ile "uzayda biz de varız" dediğine işaret eden Yozgatlıgil, Türkiye'nin uzaydaki hak ve menfaatlerini koruduklarını dile getirdi.

- "8 BRANŞTA YARIŞMALAR DÜZENLENDİ"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da Meclis'in ulusal egemenliğin ve bağımsızlığın timsali olduğunu ifade etti.

Çocukların mutluluğunun, başarısının Türkiye'nin geleceğinin parlak olmasını sağlayacağına dikkati çeken Koçoğlu, çocuklar için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Koçoğlu, 23 Nisan dolayısıyla Bakanlık olarak 23 Nisan TBMM Kupası spor etkinlikleri düzenlediklerini aktararak, "Etkinlikler kapsamında 9-17 yaş aralığında 994 kız ve erkek sporcu, 137 kulüp, 208 antrenör, 116 müsabaka hakemi ve 70 personelin katılımıyla 8 branşta yarışmalar düzenlendi." dedi.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekilleri, bakan yardımcıları ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.