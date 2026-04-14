Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Al Musalam ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed bin Salman Al Musalam ile bir araya geldi.

AA14 Nisan 2026 Salı 15:40 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Al Musalam ile görüştü
Kurtulmuş, PAB'ın 152'nci Genel Kurulu'nun yapılacağı Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşen görüşmede, Bahreyn ile ikili ilişkilerin her geçen gün güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını, ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik her iki tarafta da önemli bir siyasi iradenin bulunduğunu belirtti.

Bahreyn'in, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri olmasından derin üzüntü duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, Bahreyn başta olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelere ve Ürdün'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifalar diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran'ın, kardeş Bahreyn'i ve Körfez ülkelerini hedef almasını kabul edilemez bulduklarını kaydederek, Türkiye olarak bölgede barışın hakim olması için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Görüşmede, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ile TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da yer aldı.

