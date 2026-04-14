TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alyammahi ile görüştü: Türkiye olağanüstü bir gayret ortaya koydu

  
Politika

Arap Parlamentosu Başkanı Alyammahi ile görüşen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin, bölgedeki gerilimlerin azaltılması ve savaşların sona erdirilmesi için olağanüstü bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

AA14 Nisan 2026 Salı 13:55 - Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Arap Parlamentosu Başkanı Mohamed Ahmed Alyammahi ile bir araya geldi.

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu'nun yapılacağı Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşen görüşmede, TBMM ile Arap Parlamentosu arasında işbirliğinin tüm yönleriyle geliştirilmesi, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Filistin topraklarında sürdürdüğü insanlık dışı saldırıları ve Körfez'deki durum başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmede, gerilimler, çatışmalar ve büyük türbülanslara karşı bölge ülkelerinin uyanık ve hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin, bölgedeki gerilimlerin azaltılması ve savaşların sona erdirilmesi için olağanüstü bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

Bölgedeki kardeş halkların acısının Türk milletinin acısı olduğunu belirten Kurtulmuş, bu çerçevede Arap dünyasıyla ilişkileri güçlendirmek için önemli bir gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Arap Parlamentosu ile TBMM'nin ilişkilerinin yeniden güçlendirilmesi ve çok daha iyi noktaya gelmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, TBMM olarak Arap Parlamentosu ile olan müşterek toplantıları en kısa süre içerisinde başlatma arzusunda olduklarını kaydetti.

Bölgede yaşananların odağının Filistin olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, İsrail'in yayılmacı ve maksimalist taleplerinin bölgenin en önemli sorunu olduğunu ifade etti.

Arap Parlamentosu Başkanı Alyammahi ise Türkiye'de TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kurtulmuş'u, Arap Parlamentosu Genel Kurulu'nda üye devletlerin temsilcilerine hitap etmek üzere davet etti.

Görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da yer aldı.

