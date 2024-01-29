İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2024 Pazartesi / 19 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3513
  • EURO
    32,8379
  • ALTIN
    1974.37
  • BIST100
    8471.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'de Kral Al Khalifa ile görüştü
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'de Kral Al Khalifa ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Khalifa ile bir araya geldi.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 17:55 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'de Kral Al Khalifa ile görüştü
ABONE OL

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kurtulmuş, Al Khalifa ile Kraliyet Sarayı'nda yaptığı görüşmede, dost ve kardeş ülke Bahreyn'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bahreyn Temsilciler Meclisi ve Şura Meclisi başkanları ve üyeleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye ve Bahreyn ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda çok daha ileri seviyelere çıkacağına inandığını belirtti.

Bahreyn Kralı Al Khalifa ise TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülkenin ilişkilerinin parlamentoların gayretiyle her alanda daha ileri düzeye çıkacağına inandığını kaydetti.

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam'ın da katıldığı görüşmede, Türkiye–Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl yer aldı.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
  • Bahreynde Kral Al Khalifa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.