TBMM Başkanı Kurtulmuş: Batı, Gazze'deki katliamın karşısında kör olmayı tercih etti
'Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Gazze'de yaşananları görmüyorlar, duymuyorlar. Batı, Gazze'deki katliamın karşısında kör olmayı tercih etti.' dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Antalya'da 'Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı'nda konuştu.
Kurtulmuş, "Gazze'de yaşananları görmüyorlar, duymuyorlar. Batı, Gazze'deki katliamın karşısında kör olmayı tercih etti. Soykırım boyutlarına varan bir devlet terörü. Ümidimiz ateşkesin kalıcı hale gelmesi." dedi.