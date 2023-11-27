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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Batı, Gazze'deki katliamın karşısında kör olmayı tercih etti

'Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Gazze'de yaşananları görmüyorlar, duymuyorlar. Batı, Gazze'deki katliamın karşısında kör olmayı tercih etti.' dedi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Batı, Gazze'deki katliamın karşısında kör olmayı tercih etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Antalya'da 'Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Kurtulmuş, "Gazze'de yaşananları görmüyorlar, duymuyorlar. Batı, Gazze'deki katliamın karşısında kör olmayı tercih etti. Soykırım boyutlarına varan bir devlet terörü. Ümidimiz ateşkesin kalıcı hale gelmesi." dedi.

  • Numan Kurtulmuş
  • Asya Parlamenter Asamblesi İcra Konseyi Toplantısı
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş

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