TBMM Başkanı Kurtulmuş: Buna karşı hep beraber mücadelemizi sürdüreceğiz

Kurtulmuş, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, İsviçre'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu toplantısı dolayısıyla iki günlük bir program için bulunduklarını, Türkiye'nin tezlerinin Genel Kurulda kabul edilebilmesi için milletvekilleriyle birlikte mücadele vereceklerini söyledi.

Terör örgütü Asala tarafından şehit edilen diplomatın isminin verildiği salonda bu toplantının yapıldığını anımsatarak, şehit diplomat Mehmet Savaş Yergüz'e Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, "Türkiye terör örgütleri üzerinden uzunca yıllardır maalesef meşgul edilmiş bir ülkedir. Terörün amacı, Türkiye'nin bir büyük bölgesel güç olmasını önlemek. Türkiye'nin bölgesinde dünyada önemli, stratejik dengeler içerisinde sözü güçlü bir ülke haline gelmesini önlemek için hep birileri tarafından kullanılmış olan bir argümandır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin vekalet savaşlarının en ağır faturasını ödeyen ülkelerin başında geldiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hiç şüphesiz bu terör örgütlerinin arkasında, onların iplerini elinde tutan, onları maşa olarak kullanan ve bölgeyi dizayn etme hevesiyle bunları ortaya koyan, lojistik destek sağlayan, istihbarat desteği sağlayan, siyasi destek sağlayan... İşte burada görüyorsunuz, Avrupa'nın başkentlerinde nasıl desteklendiklerini görüyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye bu terör meselesinden, terörün bir dış politika kartı olarak, özellikle son 10 yıllardır kullanılmaya başlanmasıyla birlikte en çok bedel ödeyen ülkelerin başında geliyor. Ama buna rağmen yurt dışındaki Türk toplumumuzla, devletimizle birlikte el ele bu terör örgütlerine karşı, terör propagandasına karşı mücadele ettiler. Bugünlere kadar bu mücadeleyi getirdiniz, hepinize Türkiye adına şükranlarımızı ifade etmek isterim. Son yıllarda da özellikle PKK'yla birlikte FETÖ'nün de Avrupa'nın bazı merkezlerinde nasıl odaklandığını, nasıl Türk devletini meşgul ettiğini, hatta sadece devleti değil, burada yaşayan Türk toplumuna da nasıl musallat olduğunu yakinen biliyoruz. Buna karşı hep beraber, birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz."

- "ARTIK DÜNYA NE İKİ KUTUPLUDUR NE TEK KUTUPLU"



Dünyanın yeni bir döneme girdiğini, bu dönemin nasıl gelişeceğini ve ne şekilde sonuçlar elde edileceğinin bugünden söylemenin mümkün olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki artık dünya ne iki kutupludur ne tek kutupludur. Bundan sonra dünya, çok kutuplu bir hale gelecektir. Yani dünyanın her yerinde, her bölgesinde, her kıtasında birden fazla güç merkezinin ortaya çıkacağı, bu güç merkezleri arasında bir dengenin, bir mücadelenin, hatta bazı yerlerde yer değiştirmelerin ortaya çıkacağını görüyoruz. Şunu da ümitle ifade etmek istiyorum ki Türkiye, önümüzdeki dönemin en iddialı, en çok potansiyeli olan, en büyük imkan ve fırsatları olan ülkelerin başında geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü ve büyük olmasını temin etmek için devlet ve millet olarak hareket etmenin önemini vurguladı.

Devlet-millet kaynaşmasını her alanda sağlamanın üzerlerine düşen en büyük sorumluluk olduğunu belirten Kurtulmuş, "TBMM Başkanı olduktan sonra yirmi uluslararası toplantıya katılmışız. 200'e yakın meclis başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanıyla birebir görüşmeler gerçekleştirmişiz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hemen hemen dünyanın her yerinde insanlar artık Türkiye'ye farklı bir şekilde bakmaya başladılar. Türkiye büyük, güçlü bir ülke, potansiyelleri olan bir ülke ve Türkiye'ye karşı herkesin bakış açıları, oyun planları değişmeye başladı. Bu, bizim çok daha dikkatli, çok daha çalışkan bir şekilde ilerlememizi gerektiren bir durumdur." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda dış politika alanında ortaya koyduğu perspektife dikkati çeken Kurtulmuş, çok taraflı, etkili ve olayları önceden anlamaya çalışan ilkeli bir dış politika vizyonuyla Türkiye'nin dünyanın her yerinde hemen hemen herkesle irtibata geçebilen ender ülkelerden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin millet varlığının sadece 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret olmadığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin nüfuz alanının dünyanın dört bir tarafında, bütün mazlum milletler başta olmak üzere Türkiye'nin güçlenmesiyle iftihar eden yüz milyonlarca insan olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Millet varlığımız dediğimiz şey, başta ülkemizin insanları, vatandaşlarımız, yakın coğrafyamız, gönül coğrafyamız olmak üzere Türkiye'yi seven, Türkiye'den medet uman ülkelerin hepsi bizim gönül coğrafyamızdır." dedi.

Türk toplumunun bulundukları ülkelerle iyi entegre olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Sizlerden önemli bir istirhamımız da şudur. Yurt dışındaki millet varlığımızı daha organize hale getirmek mecburiyetindeyiz. Derneklerimiz, vakıflarımız, STK'larımız daha güçlü olmak zorundadır." dedi.

Programda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan da yer aldı.

