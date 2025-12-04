TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

(İmralı ziyareti) Bu ziyaretin gerçekleştirilmesiyle birlikte komisyonumuzun dinleme faslı sona ermiştir. Bundan sonraki süreçte raporlama sürecine geçiyoruz

Burada bin düşünüp bir konuşmanın gerektiği günlere giriyoruz. Herkesin öncelikle bundan sonra en hassas dönemini siyasi pozisyonlarına malzeme haline getirmemesi lazım

Sabırla, farklılıklarımızı yine birbirimize ifade ederek yolumuza devam edeceğiz. Bu sefer Türkiye kazanacak, bu sefer mutlaka kazanacağız