İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4481
  • EURO
    49,6612
  • ALTIN
    5720.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dinleme faslı tamamladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Daha hassas sürece girildi
Politika

Dinleme faslı tamamladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Daha hassas sürece girildi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, sürecin dinle faslı tamamladığını belirterek, 'Daha hassas sürece girildi. Bugünkü oturumda partilerin raporları dinlenecek' dedi.

HABER MERKEZİ4 Aralık 2025 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Dinleme faslı tamamladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Daha hassas sürece girildi
ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

(İmralı ziyareti) Bu ziyaretin gerçekleştirilmesiyle birlikte komisyonumuzun dinleme faslı sona ermiştir. Bundan sonraki süreçte raporlama sürecine geçiyoruz

Burada bin düşünüp bir konuşmanın gerektiği günlere giriyoruz. Herkesin öncelikle bundan sonra en hassas dönemini siyasi pozisyonlarına malzeme haline getirmemesi lazım

Sabırla, farklılıklarımızı yine birbirimize ifade ederek yolumuza devam edeceğiz. Bu sefer Türkiye kazanacak, bu sefer mutlaka kazanacağız

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.