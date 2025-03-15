TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz (S.A.V.) işaret ve orta parmağını bir araya getirerek 'Yetime kol kanat geren kimse ve ben, cennette böyle yan yana olacağız.' buyurmuştur. Hazreti Peygamberimizin kutlu emanetleri yetimlerin geleceklerine umut olmak temennisiyle, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde, evlatlarımıza gönüllerince mutlu olacakları bir hayat diliyor, gözlerinden öpüyorum. Bahtları açık, gelecekleri aydınlık olsun."