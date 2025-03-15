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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Dünya Yetimler Günü'nde, evlatlarımıza gönüllerince mutlu olacakları bir hayat diliyor, gözlerinden öpüyorum.' ifadesini kullandı.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 16:21 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz (S.A.V.) işaret ve orta parmağını bir araya getirerek 'Yetime kol kanat geren kimse ve ben, cennette böyle yan yana olacağız.' buyurmuştur. Hazreti Peygamberimizin kutlu emanetleri yetimlerin geleceklerine umut olmak temennisiyle, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde, evlatlarımıza gönüllerince mutlu olacakları bir hayat diliyor, gözlerinden öpüyorum. Bahtları açık, gelecekleri aydınlık olsun."

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • Numan Kurtulmuş
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
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