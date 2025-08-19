TBMM Başkanı Kurtulmuş: Egemen Filistin mutlaka kurulacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin bizim için milli bir meseledir, hiçbir şekilde bizim milli kimliğimizden ayrılmayacak bir büyük parçamızdır ve sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen "3 ciltlik Darüsselam Kudüs Eseri ve 26 bölümlük Kudüs Biyografisi Belgeseli" tanıtım programında konuştu.

Belgeselin ve kitabın hazırlamasında emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulmuş, Kudüs'ün çok yönlü ve katmanlı bir mesele olduğunu söyledi.

Kudüs'ün İslam medeniyetinin en büyük merkezlerinden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Her köşesinde, her sokağında, her yapısında, her türlü sanatın yer aldığı mimarisiyle, gravürleriyle, had sanatlarıyla yer aldığı muazzam bir şehir inşa edilmiştir. Ayrıca Kudüs kendisiyle ilgili herhalde en fazla şiirlerin kaleme alındığı şehirlerden biridir. Kudüs, sadece geçmişte kalan bir büyük medeniyetin izini sürmek değil, aynı zamanda bugün için de bir büyük bilincin yeniden sahiplenilmesini sağlamaktır. Bunun için Kudüs ile ilgili ne yapılırsa, Filistin ile ilgili ne yapılırsa azdır, her türlü emek, her türlü çaba her türlü takdirin üstündedir." diye konuştu.

- "ÖZGÜR BİR KUDÜS'ÜN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN HAYATIMIZI VAKFETMEK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Kurtulmuş, Kudüs'ün peygamberlerin ayak izinin olduğu bir yerleşim yeri olduğuna işaret ederek, "Filistin topraklarının tamamı, ecdadımızın bütün dünyaya insanlığı, insafı, vicdanı öğrettiği bir büyük belde. Bugün dünyanın en çok ihtiyacının olduğu hangi mesele varsa hepsinin tarihsel olarak merkezinde yer almış olan önemli abidevi şehirlerden birisi. Bunun için Kudüs'ü çokça anmak Kudüs'e çokça hizmet etmek ve inşallah özgür bir Filistin'in ve onun başkenti olan özgür bir Kudüs'ün ortaya çıkması için hayatımızı vakfetmek herhalde hepimizin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin topraklarında ve Kudüs'te büyük acıların yaşandığını anımsatan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

- "BÜTÜN İNSANLIĞIN AYAĞA KALKTIĞI BİR BÜYÜK KÜRESEL İNTİFADAYA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Kurtulmuş, yaklaşık 2 yıldır Gazze'de devam eden meselelerin sadece bugünün meselesi olmadığını vurgulayarak, "Tiyatronun birinci perdesi bin 1917'de Osmanlı cihan devletinin o topraklardan çekilmesiyle birlikte başlamış ve ne yazık ki emperyalistlerin sinsi ve gizli hesaplarıyla bugünkü yerleşimcilerin ataları o topraklara bir habis ur gibi getirilmiştir." dedi.

Senaryonun ikinci perdesinin, emperyalist tezler çerçevesinde, Irak'ın işgaliyle birlikte başlayan süreçte uygulamaya konulduğunu söyleyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Kurtulmuş, milyonlarca insanın kendi yönetimlerinden farklı olarak, Müslüman ahaliden daha şuurlu bir şekilde Filistin halkına ve Filistin halkının özgürlüğüne sahip çıktığına dikkati çekerek, "Böylece siyonizm, 'tam son noktaya geldik, altın vuruşu yapacağız ve biz tanrı krallığını kuracağız' diye rüyalarını uygulamaya geçirdiklerini zannettiği bir noktada başka bir gelişme olmuş ve olmaya devam ediyor." dedi.

Birçok ülkenin başkentinde insanların, Filistin halkıyla birlikte hareket ettiğini, sokaklara çıktığını, direnişe, insanlığın ayağa kalkmasına ve yeryüzünde kurulan insanlık cephesine destek verdiğini dile getiren Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

İnanın ki bunu hissi bir şekilde söylemiyorum, siyasi tecrübemle söylüyorum. Allah ömür verirse göreceğiz. Önümüzdeki dönemde bu büyük soykırımın failleri tek tek mahkemeler önünde hesap vereceklerdir. Bunlardan yaptıklarının hesabı misliyle sorulacak, burunlarından fitil fitil getirilecektir. Bunu sadece dua manasında söylemiyorum. Küresel vicdan ortak bir noktada hareket ettiği zaman onun karşısında duracak hiçbir şey yoktur. Bu çerçevede bu siyonist eşkıyalar için artık devran dönmüş, hesap verecekleri gün yakın hale gelmiştir. Bakmayın üst perdeden 'Gazze'yi haritadan sileceğiz ve burayı istediğimiz gibi işgal edeceğiz' dediklerine. Bakmayın arkalarında dünyanın en büyük ordularına sahip olan anlı şanlı devletlerin durduklarına. O devletlerin halklarının dahi vicdanı Filistin halkından yanadır, o ülkelerin insanlarının, entelektüellerinin de vicdanı, kalemi Filistin halkından yanadır. İnşallah Filistin halkı özgürlüğüne kavuşacaktır."

Büyük bir mücadelenin verilmesi gereken bir dönemde olunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu mücadelenin sadece tek bir millet veya Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak mücadelesi olduğunu söyledi.

Mücadelenin konusu Filistin olsa da, öznesinin adaleti arayan insanlık olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

Kurtulmuş, Türkiye'nin her platformda Filistin halkının, Kudüs ve Filistin davasının yanında yer almaya devem ettiğini belirterek, bazı Batılı ülkelerin katıldıkları uluslararası toplantılarda kürsüden konuşmasalar da perde arkasında Türkiye'ye bu konuda teşekkür ettiğini dile getirdi.

Her platformda Kudüs ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Son söz şunu söylüyorum, 'Ya niye siz Türkler bu kadar çok Filistin davasıyla ilgileniyorsunuz?' Verilecek cevap çok basittir. Filistin bizim için milli bir meseledir, hiçbir şekilde bizim milli kimliğimizden ayrılmayacak bir büyük parçamızdır ve sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Kudüs'ün, Gazze'nin bütün şehitlerini saygıyla, ihtiramla anıyorum. Allah onları Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle birlikte haşru cem eylesin." şeklinde konuştu.