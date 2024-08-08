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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ervin İbrahimovic'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ervin İbrahimovic'i kabul etti
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Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş görüşmede, dost iki ülke arasında her alanda güzel ilişkilerin bulunduğunu ve bunları daha ileriye götürme arzusunda olduklarını belirtti.

Türkiye'nin, Balkanlar'daki en temel önceliğinin huzur, istikrar ve refahın muhafaza edilmesi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Bölgemizde barış ve istikrarın korunması için Karadağ başta olmak üzere tüm Balkan ülkeleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimovic de TBMM'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Karadağ'ın arasındaki iyi ilişkilerin güçlenerek devam etmesini arzuladıklarını kaydetti.

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