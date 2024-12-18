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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gafarova ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 13:35 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gafarova ile görüştü
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Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Gafarova'ya başarılar diledi, Azerbaycan'da yeni seçilen milletvekillerini de tebrik etti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın her alandaki yakın ilişkilerinin artarak devam etmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, bölgesel ve küresel meselelerde ortak duruşun sergilendiğini, uluslararası platformlarda büyük bir dayanışma içerisinde hareket edildiğini vurguladı.

İki ülkenin kalkınması için karşılıklı olarak imkanların seferber edildiğini belirten Kurtulmuş, özellikle Azerbaycan'ın 44 günlük Karabağ Zaferi'nden sonra hem Kafkaslar'daki dengenin hem bölgedeki dengenin değişmekte olduğunu gördüklerini ve bunun da Türk dünyası için büyük bir imkan oluşturduğunu söyledi.

Kurtulmuş, kısa zamanda Karabağ'ın abat edilmesi ve Zengezur Koridoru'nun açılarak Azerbaycan, Türkiye ve diğer bölge halklarına yarar sağlamasını arzu ettiklerini belirtti.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova da görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarı ve tebrik dilekleri için teşekkür etti.

Türkiye ve Azerbaycan halklarının birbirine bağlılıklarının, her alandaki güçlü işbirliklerinin artarak devam etmesini sağladığını ifade eden Gafarova, her platformda Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
  • Azerbaycan Milli Meclis
  • Sahibe Gafarova

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