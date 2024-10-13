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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ghobash ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile görüştü.

AA13 Ekim 2024 Pazar 16:25 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ghobash ile bir araya geldi
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Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede, Ghobash ile en son bir araya geldiklerinde Filistin konusunun ana gündem maddesi olduğunu, bugün de Filistin halkının sorunlarının aşılabilmesi, soykırımın durdurulması, acil yardımın sağlanması, ateşkesin temin edilmesi ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması için mücadele edilmesinin yine ana gündemde yer aldığını dile getirdi.

BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash'ın İstanbul'da düzenlenen büyük Filistin mitingine katılımını unutmayacaklarını söyleyen Kurtulmuş, BAE ile bölge barışının sağlanması için ortak adımlar atılmasının temin edilmesi gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, ayrıca BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash'ı Türkiye'ye davet etti.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • Numan Kurtulmuş
  • BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash

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