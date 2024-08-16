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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş Hacı Bektaş Veli'yi andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Anadolu'yu Hz. Peygamber (a.s.) ve Ehli Beyt sevgisiyle inşa eden Hacı Bektaş-ı Veli'nin ilim irfanının ışığı, her daim yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygularla, Hacı Bektaş-ı Veli'yi rahmetle ve saygıyla anıyorum.' ifadesini kullandı.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 15:23 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş Hacı Bektaş Veli'yi andı
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Kurtulmuş, Hacı Bektaş Veli'yi andığı sosyal medya paylaşımında, şunları kaydetti:

"Ebediyete irtihalinin 753. yıl dönümünde, Anadolu erenlerinin piri, gönüller hünkarı Hacı Bektaş-ı Veli'yi halen ilk günkü sevgiyle ve ihtiramla yad ediyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli, coğrafyamızın manevi mimarlarından biri olarak, sevgi, muhabbet ve barış anlayışıyla, yüzyıllar boyunca toplumumuzun bir arada yaşama kültürünün ilham kaynaklarındandır. O'nun, 'Eline, beline, diline sahip ol!' öğüdü, ahlakın ve toplumsal huzurun temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmelidir."

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu topraklar, Ahi Evran'dan Hacı Bayram Veli'ye, Yunus Emre'den Hoca Ahmet Yesevi'ye kadar Hacı Bektaş-ı Veli gibi nice büyüklerin öğretileriyle yoğrulmuştur. Onların mirası; barışı, kardeşliği ve birliğimizi daim kılmamız için bize rehberlik etmektedir. Bu miras, medeniyetimizin temel taşlarını oluştururken, dünyanın ve özellikle bölgemizin bu değerlere ihtiyacını bugünlerde daha yakından fark ediyoruz. Anadolu'yu Hz. Peygamber (a.s.) ve Ehli Beyt sevgisiyle inşa eden Hacı Bektaş-ı Veli'nin ilim irfanının ışığı, her daim yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygularla, Hacı Bektaş-ı Veli'yi rahmetle ve saygıyla anıyorum."

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