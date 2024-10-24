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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hangi planı yaparlarsa yapsınlar hedeften dönmeyeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesinde açıklamalarda bulunuyor.

24 Ekim 2024 Perşembe 14:16 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hangi planı yaparlarsa yapsınlar hedeften dönmeyeceğiz
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesinde açıklamalarda bulunuyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

* (TUSAŞ saldırısı) Bu saldırı tesadüf değil.

* Kim, hangi planı yaparsa yapsın hedeften dönmeyeceğiz.

* Asla teröre teslim olmayacağımızı bir kez daha ilan ediyorum. Bu saldırı tesadüfi değildir. Bu terör saldırısının arkasındaki aklı biliyoruz.

* Bu savunma sanayimizde bir gerileme, geri adım atma gibi bir durum asla gerçekleştirmez. Savunma sanayimiz daha ileri adım atmaya devam edecektir.

* Bu hain saldırıyı bütün kararlılığımızla bir kez daha kınıyorum. Bu saldırı tesadüfi değildir. Hem zamanlaması itibarıyla, hem seçilen mekan itibarıyla iyi çalışılmış terör saldırısıdır.

* Türk savunma sanayisinde mühendislerimizin yaş ortalaması 33'dür. ABD'de 50 küsürdür. Bunun bir tane manası var, Allah'ın izni ile Türk savunma sanayi genç mühendislerimizin omuzlarında milli hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecektir.

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