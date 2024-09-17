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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, idam edilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1960 askeri darbesi sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

AA17 Eylül 2024 Salı 11:01 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, idam edilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, demokrasiye yapılan en acımasız müdahalelerden biri olan 27 Mayıs darbesinin akabinde Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın hayattan koparılışlarını hiçbir zaman unutmadıklarını, vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla andıklarını belirtti.

27 Mayıs darbesinin yalnızca o dönemin hükümetine değil, aynı zamanda milletin istikbaline, demokrasiye olan bağlılığına ve özgürlüğüne de kastettiğini vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Menderes ve arkadaşlarını hedef alan zulüm, bize demokrasinin, millet iradesinin ve hukukun üstünlüğünün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Aziz milletimiz, halkın iradesini hiçe sayan, sandıkta verilen yetkiyi gasbeden bir avuç darbeciyi vicdanında mahkum etmiş, Menderes ve yol arkadaşlarını ise daima hayırla anmak üzere kalplerine kazımıştır. Bugün ve bundan sonra bizlere düşen; o gün yaşanan acıları ve yapılan zulümleri unutmadan, demokrasimizi daha da ileriye taşımak, millet egemenliğini her zaman en üstte tutmak ve bir daha asla böyle karanlık günlerin yaşanmasına izin vermemektir. Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyor, verdikleri mücadelenin milletimizin hafızasında daima yaşatılacağına yürekten inanıyorum."

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