TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı.

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

- Çivisi çıkmış bir dünya sistemi mevcut.

- Gazze diye başlayan İsrail'in saldırgan ve sınır tanımaz tutumları, nihayetinde bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini tehdit edecek seviyeye ulaşmıştır. Gözü dönmüş çetenin hedefinde bulunan ülkelerden birisi de Türkiye'dir.

- İsrail iyice şirazeden çıktı.

- Filistin davası artık sadece Filistinlilerin davası olmanın çok ötesinde, bütün bölge halklarının, bütün insanlığın ortak davası haline gelmiştir.

- Filistin davası artık sadece Filistinlilerin değil. Gazze'de barış için çalışacağız.

- İsrail'in saldırgan tutumları bölgeyi tehdit ediyor.

- Türkiye, bu yeni dünyanın şartları içerisinde önemi ve gücü her gün biraz daha artan bir ülke olarak ortaya çıkmaktadır

- Yeni bir anayasa ile Türkiye'ye nefes aldırmak mümkün.