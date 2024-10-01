TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı.
Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:
- Çivisi çıkmış bir dünya sistemi mevcut.
- Gazze diye başlayan İsrail'in saldırgan ve sınır tanımaz tutumları, nihayetinde bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini tehdit edecek seviyeye ulaşmıştır. Gözü dönmüş çetenin hedefinde bulunan ülkelerden birisi de Türkiye'dir.- İsrail iyice şirazeden çıktı.- Filistin davası artık sadece Filistinlilerin davası olmanın çok ötesinde, bütün bölge halklarının, bütün insanlığın ortak davası haline gelmiştir.
- Filistin davası artık sadece Filistinlilerin değil. Gazze'de barış için çalışacağız.
- İsrail'in saldırgan tutumları bölgeyi tehdit ediyor.
- Türkiye, bu yeni dünyanın şartları içerisinde önemi ve gücü her gün biraz daha artan bir ülke olarak ortaya çıkmaktadır
- Yeni bir anayasa ile Türkiye'ye nefes aldırmak mümkün.