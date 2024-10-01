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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye

28. Dönem 3. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Gazze diye başlayan İsrail'in saldırgan ve sınır tanımaz tutumları, nihayetinde bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini tehdit edecek seviyeye ulaşmıştır. Gözü dönmüş çetenin hedefinde bulunan ülkelerden birisi de Türkiye'dir.' dedi.

1 Ekim 2024 Salı 15:06 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in hedefindeki ülkelerden biri de Türkiye
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı.

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

- Çivisi çıkmış bir dünya sistemi mevcut.

- Gazze diye başlayan İsrail'in saldırgan ve sınır tanımaz tutumları, nihayetinde bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini tehdit edecek seviyeye ulaşmıştır. Gözü dönmüş çetenin hedefinde bulunan ülkelerden birisi de Türkiye'dir.

- İsrail iyice şirazeden çıktı.

- Filistin davası artık sadece Filistinlilerin davası olmanın çok ötesinde, bütün bölge halklarının, bütün insanlığın ortak davası haline gelmiştir.

- Filistin davası artık sadece Filistinlilerin değil. Gazze'de barış için çalışacağız.

- İsrail'in saldırgan tutumları bölgeyi tehdit ediyor.

- Türkiye, bu yeni dünyanın şartları içerisinde önemi ve gücü her gün biraz daha artan bir ülke olarak ortaya çıkmaktadır

- Yeni bir anayasa ile Türkiye'ye nefes aldırmak mümkün.

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