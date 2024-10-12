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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş İsviçre'ye gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla 13-15 Ekim tarihlerinde İsviçre'yi ziyaret edecek.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 12:55 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş İsviçre'ye gidecek
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İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenecek PAB 149. Genel Kurulu kapsamındaki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) ile Asya Parlamenter Asamblesi (APA) eşgüdüm toplantılarına da katılacak Kurtulmuş, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kurtulmuş, 14 Ekim'de, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde başlayacak "Daha Barışçıl ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bilim, Teknoloji ve Yeniliklerden Faydalanma" ana temalı PAB Genel Kuruluna hitap edecek.

Genel Kurulda Filistin'le ilgili bir acil gündem maddesi oluşturulması öngörülüyor. Kurtulmuş, bu çerçevede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırı ve işgalleriyle Lübnan'daki son gelişmeleri de değerlendirmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Genel Kurul kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapması planlanıyor.

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