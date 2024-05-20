TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kazakistan Senatosuna her türlü desteği ve katkıyı sağlamaya hazırız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Kazakistan Senatosunda Aşimbayev ile yaptığı görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov ile verimli görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerde, Türkiye-Kazakistan arasındaki olumlu gündemi bir kere daha teyit ettiklerini ve gelecek dönemde yapılabilecekler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kazakistan'daki sel felaketi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, Türkiye olarak Kazakistan halkının yaşadığı acıyı en derinden hissettiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Kazakistan halkının gösterdiği dostluk ve kardeşlik dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Kazak kurtarma ekiplerinin sahada varlığını görmenin Türkiye'ye güç ve kuvvet verdiğini belirtti.

Kazakistan'ın son yıllarda önemli bir değişim içinde olduğunu gördüklerini dile getiren Kurtulmuş, "Anayasa referandumu değişikliğiyle ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda önemli bir değişiklik içerisinden geçiyorsunuz. Güçler ayrılığı prensibini tahkim etmek, meclisin gücünü artırmak, demokrasinin kalitesini yükseltmek için gayret sarf ediyorsunuz. Bunun sonucu olarak da Kazakistan Parlamentosunda siyasi partilerin sayıca artmış olması, demokratik katılımın da önemli bir göstergesidir. Biz bu süreçte sizlere üstün başarılar diliyoruz. Kazakistan Senatosu da çok birikimli siyasetçileri barındırıyor. Kazakistan'ın siyasi, sosyal, ekonomik kalkınma sürecinde senatonun da önemli bir bilgi ve tecrübe birikimiyle katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bu çerçevede biz de TBMM olarak Kazakistan Senatosuna her türlü desteği ve katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" ifadesini kullandı.

Ülkeler arasında dil birliğinin ortaya konulmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, "Dilde, fikirde, işte birlik olmazsa siyasi birlik olmaz. Bunu sağlayabilmek için biz her türlü çalışmaya açığız. Dilde birlik kadar önemli olan şey, ortak kültürel mirasın üzerinde çalışılmasıdır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından Kazakistan Senatosu Başkanı Aşimbayev'in heyeti ve kendisi onuruna verilen davete katıldı.