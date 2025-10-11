İSTANBUL 17°C / 10°C
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş Pakistan'a gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı' için Pakistan'a gidecek.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 15:33
TBMM Başkanı Kurtulmuş Pakistan'a gidecek
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı" için 12-15 Ekim tarihlerinde Pakistan'ı ziyaret edecek.

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık'ın ev sahipliğinde "Kardeşlik Bağlarının Kuvvetlendirilmesi: Bölgesel Barış, Güvenlik ve Refah için Parlamenter İşbirliği" temasıyla başkent İslamabad'da düzenlenecek toplantı kapsamında, Parlamento Başkanları İcra Toplantısı da gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'nın katılımıyla gerçekleştirilecek Parlamento Başkanları İcra Toplantısı'nda, üçlü iş birliği konuları ele alınacak.

Kurtulmuş, İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edilecek ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme yapacak.

Kurtulmuş, Sadık ve Gafarova, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'nı da ziyaret ederek Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlere ilişkin bilgi alacak.

