TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rusya-Ukrayna savaşı dünya barışını tehdit ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. Görüşmede, AK Parti Ankara Milletvekili ve 27'nci Dönem Türkiye ve Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yıldırım Tuğrul Türkeş ile Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasil Mironoviç Bodnar yer aldı. Kurtulmuş, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirterek, "Savaşın, Ukrayna'ya çok ağır bedeller ödettiğini biliyoruz. 10 binlerle ifade edilen insani kayıplar, yakılmış, yıkılmış şehirler ve harap olmuş altyapının Ukrayna'ya çok büyük fiziki ve beşeri bir maliyeti olduğunun farkındayız. Bir an evvel Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temin edilerek, kalıcı ve onurlu bir barışın temin edilmesi için Türkiye olarak büyük gayret sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekerek, "Hem Kırım Tatarı dostlarımızın hem de Ukrayna hükümetinin yanında olduğumuzu ifade ettik. Kırım Tatarları, Gagavuz ve Ahıska Türkleri ile aramızda kopmaz tarihi kültürel ilişkiler vardır. Bu unsurlar, Ukrayna devletinin önemli parçalarıdır, bileşenleridir. Ukrayna içerisinde özellikle yerel halklar yasasının çıkarılması ile birlikte, bu halklara verilen hakların bizim için fevkalade önemli olduğunu bu yüzden de Ukrayna hükümetine teşekkür ettiğimizi ifade ediyoruz. Tabii sadece Kırım'ın ilhakı değil, Ukrayna'nın doğu eyaletlerinin Rusya tarafından hukuksuz bir şekilde ilhakını da tanımadığımızı her platformda ifade ediyoruz. Bir an evvel barışın sağlanarak, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün temin edilmesi ve bu ilhak edilen toprakların da asli statüsüne dönmesinin en doğru yol olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

'BARIŞ İÇİN OLAĞANÜSTÜ GAYRET SARF ETTİK'

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesinde olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçte temel hedefimiz, bir an evvel bu savaşın sonlandırılarak Ukrayna'nın yeniden imar edilmesidir. Türkiye olarak amacımız dostumuz Ukrayna halkının yanında yer alarak, Ukrayna'nın ayağa kalkma sürecine destek verebilmektir. Ayrıca, Türkiye olarak pozisyonumuzu tekraren gündeme getiriyoruz. Rusya ve Ukrayna, Karadeniz'de komşumuz olan iki önemli ülke. Bu savaşın devam etmesinin çok ağır bir insani bedeli olduğunu görüyoruz. Bu savaş maalesef yalnızca Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı değil ve eğer devam ederse bütün batı dünyası ile Rusya arasında bir savaş olma potansiyeli taşıyor. Bu savaş üzerinden dünyayı rahatsız edecek bir büyük 3'üncü savaşın fitilini ateşleyecek çok önemli bir çatışma potansiyelinin mevcudiyeti dünya barışını tehdit ediyor. Onun için ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Dolmabahçe'de anlaşma aşamasına gelinmişti. Her iki ülke arasında mekik diplomasisi uygulayarak iki ülkenin bir masa etrafında bir araya gelmesi ve gerçekten adil, kalıcı, iki tarafın da kabul edebileceği onurlu bir barışın temin edilmesi için olağanüstü bir gayret sarf ettik. Türkiye olarak her platformda bu çabayı ortaya koyduk" dedi.

'ERDOĞAN'I BARIŞ ZİRVESİNE DAVET ETTİK'

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ise "Savaşın başından beri Sayın Cumhurbaşkanının, hükümetin, Meclisin ve halkın, Ukrayna'da kalıcı ve adil barışın sağlanması için çok fazla girişimi ve katkıları oldu, çok minnettarız. Hepimiz barışı istiyoruz; ancak barışı doğru tanımlamalıyız. Kurbanın anlaşmaya zorlandığı veya topraklarından vazgeçmeye zorlandığı bir barış, barış mıdır ve ne kadar kalıcıdır. Sayın Cumhurbaşkanınızın da ifade ettiği gibi, sağlanacak barış sürdürebilir olmalıdır. Bu nedenle biz barış formülümüzü oluşturduk ve bu bağlamda bir barış zirvesi düzenlenecek. Umuyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetimizi kabul edip, bizzat teşrif edecektir" diye konuştu.