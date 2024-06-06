TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti

Kurtulmuş, TÜRKPA 13. Genel Kurulu katılımcıları Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marta Matrai, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ile Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'a geldi.

TÜRKPA çelenginin Haydar Aliyev'in anıt mezarına bırakılması ve dua edilmesinden sonra Kurtulmuş ve TÜRKPA üyesi ülkelerin meclis başkanları 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti. Kurtulmuş ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Kurtulmuş, şehitlerin isimlerinin bulunduğu yerlere karanfil bıraktı ve dua etti.

KAFKAS İSLAM ORDUSU ŞEHİTLERİNİ ZİYARET ETTİ

Kurtulmuş ayrıca, Kafkas İslam Ordusu'nun şehitliğini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin, "Azerbaycan'ın bağımsızlığı için mücadele eden cihad erlerini, Kafkas İslam Ordusu'nun aziz şehidlerini ziyaret ettik. İstiklâl yolunda korkusuzca şehadete yürüyen kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Rabbim makamlarını âlî eylesin" ifadelerini kullandı.