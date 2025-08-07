İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Senegal Başbakanı Sonko ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Meclis'te bir araya geldi.

7 Ağustos 2025 Perşembe 16:41
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Senegal Başbakanı Sonko ile bir araya geldi
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş Senegal Başbakanı Sonko ile baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantı gerçekleştirdi.

Sonko ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurtulmuş, Sonko'nun Türkiye ziyaretinin verimli geçmesini, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine ve işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunmasını temenni etti.

Dost ve kardeş ülke Senegal ile ilişkilerin her alanda iyi düzeyde seyrettiğini ve buna önem verdiklerini belirten Kurtulmuş, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin, karşılıklı saygı ve kazanç sağlayan bir ortaklık çerçevesinde atılacak adımlarla, gelecek dönemde daha da ileri taşınacağına olan inancını vurguladı.

Parlamentolar arasındaki ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını ifade eden Kurtulmuş, 18 Nisan 2025'te İstanbul'da düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısında Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye'yı görmekten mutluluk duyduklarını da kaydetti.

Görüşmede, Türkiye-Senegal Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Türkiye-Senegal Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve Bağımsız Kilis Milletvekili Mustafa Demir de yer aldı.

