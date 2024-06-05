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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Seyit Aslan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EMEK Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'ı kabul etti.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 16:41 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Seyit Aslan'ı kabul etti
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Meclis Başkanlığı makamında yaklaşık 40 dakika süren kabule, Aslan'ın yanı sıra EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir de katıldı.

Aslan, kabulün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni anayasa konusundaki görüş ve önerilerini, Kurtulmuş ile paylaştıklarını söyledi.

12 Eylül cuntası tarafından yapılmış ve her maddesi antidemokratik olan Anayasa'nın, işçilerin, emekçilerin, halkın ve yoksulların ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirten Aslan, Anayasa'nın toplumsal barışı bozduğunu da ifade etti.

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