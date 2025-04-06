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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Taşkent'te Gürcistan Meclis Başkanı Papuashvili ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Gürcistan Meclis Başkanı Shalva Papuashvili ile görüştü.

AA6 Nisan 2025 Pazar 11:24 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Taşkent'te Gürcistan Meclis Başkanı Papuashvili ile görüştü
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş ve Papuashvili'nin Taşkent Kongre Merkezi'ndeki görüşmesinde Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmede PAB 150. Genel Kurulu dolayısıyla Papuashvili ile tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki komşu ve dost ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün artmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hükümetler arasındaki iyi ilişkileri parlamenter boyutta da sürdürmek istediklerini, bu ilişkilerin artırılmasında parlamenter diplomasinin bütün imkanlarından yararlanılmasını arzuladıklarını belirten Kurtulmuş, Gürcistan Parlamentosunda Türkiye dostluk grubunun kurulması temennisini dile getirdi.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün tehdit edilmesinin temelindeki sorunların çözülmesinin bölgedeki barışa katkı sunacağını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının parlamentolar arasında da gerçekleştirilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, bu kapsamdaki toplantıya Türkiye olarak ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kurtulmuş, Papuashvili'yi yeniden Meclis Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı ve Türkiye'ye davet etti.

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