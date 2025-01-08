TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Terörsüz Türkiye'yi tesis edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Valiler Buluşması'nda konuştu.

Numan Kurtulmuş'un satırbaşları şu şekilde;

"Valilik Makamı millet ve devlet arasındaki açık kapı, her kim olursa olsun hacet kapısıdır. Devletteki hacet kapısı olan Valilik makamının her şart altında, açık kalması mirli birliğin ve beraberliğin devlet millet dayanışması için önemlidir.

Artık kamunun bütün görevlilerinin halkın yanında olması büyük gelişmedir. Bugün memleketin en ücra köşesinde en nitelikli arkadaşlarımız görev yapmaktadır. Bu Türkiye için önemli gelişmedir. Biz çocukluğumuzda valiyi, askeri görmez onların olduğu yere girmezdik çünkü onlar da milletin arasına karışmazdı. Bunlar geride kaldı. Halkın devletin tüm görevlileriyle görüşüyor olması çok büyük gelişmedir."