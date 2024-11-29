TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye'nin oluşturulabilmesi milli bir meseledir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

KOMİSYONDA KAYYUM GERİLİMİ

- Meclis için en zorlu süreçlerden biridir Bütçe maratonu. İlk aşama plan ve bütçe komisyonu görüşmeleri. Bakanlar, bakanlıklarının bütçesi için komisyona sunum yapıyorlar. Muhalefet milletvekilleriyle de aralarında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. En son İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyon salonuna girişinde bir eylemi olmuştu muhalefetin.

"Hoş olmadı tabi. Bu Meclis'te 14 siyasi parti var. Çok sesliliğin olduğu bir dönem. Tam bakan girerken orada konuşamazsın diye engel çıkarmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. İsteyen milletvekili adece komisyon üyesi olması gerekmez, bakana istediği soruyu sorabilir. Konun muhatabı olan oraya fikir vermek gerektiğinde hesap vermek için gelen bakana sen giremezsin demek hoş olmadı. Daha sonra ilgili arkadaşlar da bu görüntülerden rahatsızlık duydukları ifade ettiler."

YENİ ANAYASA GÖRÜŞMELERİ

-Sizin özellikle öncelediğiniz başlıklardan biri Yeni Anayasa. Hatta bunun için bir görüşme trafiği de yürüttünüz. Devamı gelecek mi? Sizce bu meclis yeni anayasayı yapabilir mi?

"Bu Meclis yeni anayasayı yapma yetkisine, gücüne ve kabiliyetine sahiptir. İlk tur görümede partilerin tamamına yakını bu görümelere katıldılar. Eleştirisi olan arkadaşlar dile getirdiler. 28. dönem parlamentosunun üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Bunun yapılmaması için hiç bir neden yoktur. Sadece siyasi partileirn konuşarak yapabileceği birşey değil bu tabi. Herkesin konuşacağı bir süreci yönetmemiz lazım. Şu bütçe görüşmeleri bittikten sorna devam ederiz diye ümit ediyorum kaldığımız yerden."

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

- Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla başlayan bir süreç var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta grup toplantısında Ak Parti olarak sahiplendiklerini söyledi. İlk somut adım da atıldı, Dem Parti, Öcalanla görüşme izni için Adalet bakanlığına başvurdu. Sizin bu sürece bakışınız ne yönde?

"Bir kere süreci bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Özellikle ABD'nin Irak'ı işgaliyle bölge ülkeleri paramparça hale geldi. Lübna, Suriye, Irak'ın durumu ortadadır. Dolayısıyla ya bekleyeceğiz emperyalizmin daha fazla bölme parçalama nesnesi haline geleceğiz. Ya da kardeşlik birlik beraberlik planı içinde bu planı bertaraf edeceğiz. İki komşu birbiri ile kavga etmiyor. Emperyalist planların parçası olarak Türkiye'de bir takım olaylar meydana geldi. Bunların en acı olanı PKK terör örgütü vasıtasıyla gerçekleştirilen terör saldırıları. Terörsüz bir Türkiye mi, terörle mücadeleyi kanıksamış bir Türkiye mi? Hiç şüphesiz terörsüz bir Türkiye. Bir eli sandıkta bir silahta siyaset olmaz. Terörle silahla ilgili kim varsa bunları da silahlarının bıraktıdılığı bir sürecin olması gerekiyor. Bu mesele muhalefet iktidar meselesi değildir. Bir Türkiye meselesidir. Terörü artık gündemden kaldırmamız gerekmektedir.

Teröre karşı üstün mücadeleden vazgeçmeyecektir Türkiye. Biz içerde ve dışarıda Türkiye'ye düşmanca davranan gruplara müsamağa etmeden, huzurla yaşanacak birliği kardeşliği sağlayacak adımları atmak durumundayız."