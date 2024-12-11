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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye bunu başarabilen ender ülkelerden

TBMM'de 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Türkiye örnek bir demokrasidir. Bölgemizde demokrasisi olgunlaşmış ender ülkelerdeniz.' dedi.

11 Aralık 2024 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye bunu başarabilen ender ülkelerden
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Çok kutuplu oluşmakta olan yenidünya sistemi içerisinde hep birlikte Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız.

* Türkiye örnek bir demokrasidir. Bölgemizde demokrasisi olgunlaşmış ender ülkelerdeniz.

* Bugün Türkiye örnek demokrasisiyle model oluyor

* Türkiye proaktif siyaset izlemeli.

* Türkiye adaleti merkeze alıyor.

* Türkiye dış politikasını aktif bir şekilde icra ediyor.

* Hem demokrasiyi hem de kültürel geleneklerini eş zamanlı olarak geliştirebilmiş ve bunları bütünleştirebilmiş tek örneğin Türkiye olduğunu söylemek hiçte abartı değildir

* Suriye'nin geleceğinin kuvvetli ve güçlü bir şekilde kurulması Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri.

* Bu İsrail'in iyi günleridir. Bundan sonraki süreçte uluslararası alanda İsrail'i çok daha zor, zorlu ve kötü günler beklemektedir.

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