TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye bunu başarabilen ender ülkelerden

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

* Çok kutuplu oluşmakta olan yenidünya sistemi içerisinde hep birlikte Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız.

* Türkiye örnek bir demokrasidir. Bölgemizde demokrasisi olgunlaşmış ender ülkelerdeniz.

* Bugün Türkiye örnek demokrasisiyle model oluyor

* Türkiye proaktif siyaset izlemeli.

* Türkiye adaleti merkeze alıyor.

* Türkiye dış politikasını aktif bir şekilde icra ediyor.

* Hem demokrasiyi hem de kültürel geleneklerini eş zamanlı olarak geliştirebilmiş ve bunları bütünleştirebilmiş tek örneğin Türkiye olduğunu söylemek hiçte abartı değildir

* Suriye'nin geleceğinin kuvvetli ve güçlü bir şekilde kurulması Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri.

* Bu İsrail'in iyi günleridir. Bundan sonraki süreçte uluslararası alanda İsrail'i çok daha zor, zorlu ve kötü günler beklemektedir.