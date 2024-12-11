TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye bunu başarabilen ender ülkelerden

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
* Çok kutuplu oluşmakta olan yenidünya sistemi içerisinde hep birlikte Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız.
* Türkiye örnek bir demokrasidir. Bölgemizde demokrasisi olgunlaşmış ender ülkelerdeniz.
* Bugün Türkiye örnek demokrasisiyle model oluyor
* Türkiye proaktif siyaset izlemeli.
* Türkiye adaleti merkeze alıyor.
* Türkiye dış politikasını aktif bir şekilde icra ediyor.
* Hem demokrasiyi hem de kültürel geleneklerini eş zamanlı olarak geliştirebilmiş ve bunları bütünleştirebilmiş tek örneğin Türkiye olduğunu söylemek hiçte abartı değildir
* Suriye'nin geleceğinin kuvvetli ve güçlü bir şekilde kurulması Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri.
* Bu İsrail'in iyi günleridir. Bundan sonraki süreçte uluslararası alanda İsrail'i çok daha zor, zorlu ve kötü günler beklemektedir.