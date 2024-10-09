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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10-11 Ekim tarihlerinde Türkmenistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidiyor
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Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenecek "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılacak.

Forum kapsamında ikili görüşmeler yapacak Kurtulmuş, Türkmenistan Meclisi'ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile görüşecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ayrıca Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

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