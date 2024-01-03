TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti

Kurtulmuş, kabulde, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve bir süre önce ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren insansız savaş uçağı ANKA - 3, milli muharip uçak KAAN, HÜRJET, Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY ve devam eden projeler hakkında TUSAŞ heyetinden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iftihar duyulan savunma sanayii projelerinin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azalttığını belirterek, emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlar ile bu projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.