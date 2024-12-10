TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uluslararası alanda adalet arayışlarına öncülük etmeye kararlıyız

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin insanlığın ortak değerlerini yansıtması bakımından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Aradan geçen 76 yıla rağmen, bu temel metnin ortaya koyduğu yüksek ideallerin hayata geçirilemediği bir dünyada yaşadıklarını ifade eden Kurtulmuş, tüm insanların özgür, değer ve hak bakımından eşit doğduğunu, akıl ve vicdana sahip olduğunu, birbirlerine kardeşlik düşünceleriyle davranmaları gerektiğini ifade etti.

Dünyanın dört bir yanında bu yaklaşımdan mahrum bırakılan milyonlarca mazlumun sesinin yankılandığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Haklar ve hürriyetler tüm insanlık için geçerli olmalıdır. Bazı toplulukların önceliklendirildiği, diğerlerinin ise görmezden gelindiğini bir sistemin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Adil ve insana yaraşır bir düzen için yepyeni bir küresel sisteme ihtiyaç vardır. Devletlerin egemenlikte ve insanların yaratılışta eşitliği esas alan yeni bir anlayışa ihtiyaç vardır. Türkiye olarak, uluslararası alanda hakkaniyet ve adalet arayışlarına öncülük etmeye kararlıyız. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle başta Filistin halkı olmak üzere, zulüm ve adaletsizlikle mücadele eden herkes için barış, huzur ve umut dolu bir gelecek diliyorum. Adaletin hüküm sürdüğü yeni bir dünya mümkün."