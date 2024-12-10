İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8491
  • EURO
    36,7393
  • ALTIN
    2994.37
  • BIST100
    10171.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uluslararası alanda adalet arayışlarına öncülük etmeye kararlıyız
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uluslararası alanda adalet arayışlarına öncülük etmeye kararlıyız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, 'Türkiye olarak, uluslararası alanda hakkaniyet ve adalet arayışlarına öncülük etmeye kararlıyız.' ifadelerini kullandı.

AA10 Aralık 2024 Salı 13:54 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uluslararası alanda adalet arayışlarına öncülük etmeye kararlıyız
ABONE OL

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin insanlığın ortak değerlerini yansıtması bakımından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Aradan geçen 76 yıla rağmen, bu temel metnin ortaya koyduğu yüksek ideallerin hayata geçirilemediği bir dünyada yaşadıklarını ifade eden Kurtulmuş, tüm insanların özgür, değer ve hak bakımından eşit doğduğunu, akıl ve vicdana sahip olduğunu, birbirlerine kardeşlik düşünceleriyle davranmaları gerektiğini ifade etti.

Dünyanın dört bir yanında bu yaklaşımdan mahrum bırakılan milyonlarca mazlumun sesinin yankılandığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Haklar ve hürriyetler tüm insanlık için geçerli olmalıdır. Bazı toplulukların önceliklendirildiği, diğerlerinin ise görmezden gelindiğini bir sistemin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Adil ve insana yaraşır bir düzen için yepyeni bir küresel sisteme ihtiyaç vardır. Devletlerin egemenlikte ve insanların yaratılışta eşitliği esas alan yeni bir anlayışa ihtiyaç vardır. Türkiye olarak, uluslararası alanda hakkaniyet ve adalet arayışlarına öncülük etmeye kararlıyız. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle başta Filistin halkı olmak üzere, zulüm ve adaletsizlikle mücadele eden herkes için barış, huzur ve umut dolu bir gelecek diliyorum. Adaletin hüküm sürdüğü yeni bir dünya mümkün."

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • Numan Kurtulmuş
  • 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.