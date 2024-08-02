TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Heniyye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'da

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile milletvekillerini, Doha Eski Havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Cuma namazını müteakip Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlenecek.

TÜRKİYE'DEN CENAZE TÖRENİNE ÜST DÜZEY KATILIM

Heniyye'nin Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katılacağı cenaze töreninin ardından Heniyye'nin naaşı Doha'da toprağa verilecek.