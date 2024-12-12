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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz

Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile ortak basın toplantısı düzenleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde TBMM bünyesinde bir Suriye Dostluk Grubunu kurmayı teklif edeceğiz.' dedi.

12 Aralık 2024 Perşembe 13:22 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde TBMM bünyesinde bir Suriye Dostluk Grubunu kurmayı teklif edeceğiz.

Baas rejimi sonrası özgür Suriye kurulmasını destekliyoruz.

Hiçbir Suriyeli vatandaşın dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, herkesi kapsayan bir Suriye yönetiminin kurulması en temel arzumuzdur.

Suriye'nin demokratik biçimde yeniden inşasını destekleyeceğiz.

Suriyelilerin güvenli ve gönüllü dönüşü sağlanmalı.

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