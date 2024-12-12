TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde TBMM bünyesinde bir Suriye Dostluk Grubunu kurmayı teklif edeceğiz.

Baas rejimi sonrası özgür Suriye kurulmasını destekliyoruz.

Hiçbir Suriyeli vatandaşın dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, herkesi kapsayan bir Suriye yönetiminin kurulması en temel arzumuzdur.

Suriye'nin demokratik biçimde yeniden inşasını destekleyeceğiz.

Suriyelilerin güvenli ve gönüllü dönüşü sağlanmalı.