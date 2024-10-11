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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zardari ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Türkmenistan'da Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ile bir araya geldi.

DHA11 Ekim 2024 Cuma 17:25 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zardari ile görüştü
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TBMM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300'üncü doğum gününde düzenlenen 'Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu' dolayısıyla bulunduğu Aşkabat'ta, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ile görüştü. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, katıldığı forum kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı sohbet etti" denildi.

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