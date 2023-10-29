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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 100. yıl mesajı: Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz.' ifadesini kullandı.

AA29 Ekim 2023 Pazar 10:00 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 100. yıl mesajı: Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz
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Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet'in banisi ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün isimsiz kahramanları saygıyla ve minnetle yad ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Emperyalist işgal ordularına karşı bağımsızlık mücadelesi veren, İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran milli iradenin temsilcisi Büyük Millet Meclisimizde çalışmış tüm milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Anadolu kıtasına adım attığımız günden itibaren daima ileriye gitmek, yüksek hedeflere ulaşmak ve yeniden büyük Türkiye'yi kurabilmek için tarihimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden, kültürümüzden, köklerimizden ve 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz.

Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler katederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Nice 100 yıllara."

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