İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6583
  • EURO
    40,1662
  • ALTIN
    3561.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 18 Mart mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Her zaman bu ülkede bayrağa, vatana, toprağa, milletin onuruna, istiklaline ve geleceğine sahip çıkan birileri var oldu.' ifadesini kullandı.

AA18 Mart 2025 Salı 11:19 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 18 Mart mesajı
ABONE OL

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

Şehitleri rahmet ve şükranla yad eden Kurtulmuş, mesajında, "Şehitlerimizi, gazilerimizi, atalarımızı, rahmetle, minnetle anıyoruz. Her zaman bu ülkede bayrağa, vatana, toprağa, milletin onuruna, istiklaline ve geleceğine sahip çıkan birileri var oldu. Seyit Onbaşı, 225 okkalık gülleyi, mermiyi topun ağzına vererek Çanakkale Savaşları'nın dönüm noktalarından birisini ortaya koydu. Akif'in dediği gibi 'Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.