TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 18 Mart mesajı

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

Şehitleri rahmet ve şükranla yad eden Kurtulmuş, mesajında, "Şehitlerimizi, gazilerimizi, atalarımızı, rahmetle, minnetle anıyoruz. Her zaman bu ülkede bayrağa, vatana, toprağa, milletin onuruna, istiklaline ve geleceğine sahip çıkan birileri var oldu. Seyit Onbaşı, 225 okkalık gülleyi, mermiyi topun ağzına vererek Çanakkale Savaşları'nın dönüm noktalarından birisini ortaya koydu. Akif'in dediği gibi 'Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.