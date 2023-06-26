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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AKPM'de onaylanan rapora tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanmasını kınadı.

26 Haziran 2023 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AKPM'de onaylanan rapora tepki
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKPM'nin Türkiye'nin FETÖ'ye karşı verdiği hukuk mücadelesini hedef alan kararını kabul etmediğini belirtti.

AKPM'nin misyonunun "demokrasilere destek olmak" olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hakkı yoktur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir." ifadelerini kullandı.

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