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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, işgalci İsrail ordusunun himayesinde aşırı sağcı Hristiyan Falanjist milislerin 3 binden fazla savunmasız insanın canına kıydığı Sabra ve Şatilla katliamında yaşamını yitirenleri andı.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anma mesajı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sabra ve Şatilla katliamını insanlık tarihine sürülen kara bir leke olarak hatırladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"1982 yılında Falanjist çeteler, siyonistlerin katkısı ve desteğiyle, o korkunç günde binlerce savunmasız masum insanın hayatına kıydı. Bu vahşetin arkasındaki isimler ve sorumlular, adaletin önüne çıkarılamadı. Hesap sorulmayan her zulüm, yeni acıların ve katliamların yolunu açtı. Uluslararası hukuki süreçlerin, bölgemizde adil bir barış ve güvenliği sağlayacak temelleri bir an evvel atmasını diliyorum. Sabra ve Şatilla'nın acısı, bugün Gazze'de, Batı Şeria'da ve Filistin topraklarında yaşanan haksızlıklarla yankılanmaya devam ediyor. Aşırılığın, fanatizmin, insanlıktan uzaklaşmanın bedelini mağdur edilenler ödediği gibi, sessiz kalanlar da mutlaka ödeyecektir. Tarih bizlere, zulme göz yumanların da bir gün o karanlığın içinde kaybolduğunu tekrar tekrar göstermiştir."

Sabra ve Şatilla katliamının yıl dönümünde, o kara günleri tekrar ibretle anmak ve anlamakla sorumlu olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsrail'in işgali altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkı hala özgürlüğü için, onuru için direniyor. Gazze'nin savunulması Filistin halkının insanlık adına direnişidir. Gazze'nin direnişini desteklemek de insanlığın ortak sorumluğudur. Artık sadece bölgesel değil küresel bir tehlikeye dönüşen Netanyahu ve çetesi durdurulmalıdır. Dünyanın her yerinde, adaletsizliklere karşı çıkmak ahlaki bir borç olduğu kadar, uluslararası hukukun ve insan haklarının korunması adına bir görevdir. Bu hüzünlü gün vesilesiyle, Sabra ve Şatilla kamplarında katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Filistin halkının özgürlük mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."

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