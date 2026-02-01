İSTANBUL 8°C / 6°C
  TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Antalya'daki kaza sonrası taziye mesajı
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Antalya'daki kaza sonrası taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

1 Şubat 2026 Pazar 12:58
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Antalya'daki kaza sonrası taziye mesajı
ABONE OL

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilmiş, 8 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

