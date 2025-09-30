TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan bağımsız Filistin mesajı: O kapı açılmadan Orta Doğu'ya barış gelmeyecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır. O kapı açılmadan Orta Doğu'ya barış gelmeyecek.' açıklamasında bulundu.
