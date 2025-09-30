İSTANBUL 21°C / 12°C
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan bağımsız Filistin mesajı: O kapı açılmadan Orta Doğu'ya barış gelmeyecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır. O kapı açılmadan Orta Doğu'ya barış gelmeyecek.' açıklamasında bulundu.

AA30 Eylül 2025 Salı 11:58 - Güncelleme:
ABONE OL

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır. O kapı açılmadan Orta Doğu'ya barış gelmeyecek." açıklamasında bulundu.

