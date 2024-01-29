TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bahreyn'e KKTC talebi!

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş ve Musalam, Bahreyn Ulusal Meclisi'ndeki baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ve Bahreyn'in iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek kendilerini evlerinde gibi hissetmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin Türkiye-Bahreyn ilişkilerini daha ileri seviyelere taşıması temennisini dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye-Bahreyn ilişkilerinin 50. yılı geride kaldı. Şimdi ikinci 50 yılda daha ileri hedefleri konuşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iki ülke ilişkileri konusunda gayretinin yanında bizler de parlamentolar olarak bu ilişkileri geliştirmenin gayretinde olmalıyız. Parlamentolar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi önemlidir. Dostluk grubumuzu hemen oluşturduk. Bu sayede daha hızlı ve verimli çalışmaları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin ticari ilişkilerinin büyük potansiyel taşıdığını belirten Kurtulmuş, mevcut ilişkilerin farklı sektörlerde daha ileri düzeye çıkabileceğine inandığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülke arasında karşılıklı vize serbestisinin olmasını da önemsediklerini ifade etti.

- "KKTC'NİN TANINMASINA DESTEK VERMEMİZ GEREKİYOR"



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Asya Futbol Konfederasyonuna üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatan Kurtulmuş, konfederasyon yöneticisinin Bahreynli bir yetkili olduğunu belirterek, bu konuda destek beklediklerini vurguladı. Kurtulmuş, "Maalesef tüm olumlu çabalarına rağmen KKTC, Batı'nın cezalandırmalarına maruz kalmıştır. Bu şekilde uluslararası platformlarda destek vererek KKTC'nin tanınması konusunda destek vermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn'in, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı katliamları karşısındaki duruşundan dolayı teşekkürlerini iletti.

Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nın kararıyla Filistin davasının yeni bir aşamaya geldiğini anımsatan Kurtulmuş, "Şahsen bunun on yıllarca sürecek yeni bir aşama olacağını düşünüyorum. İnşallah başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulacaktır." açıklamasında bulundu.

Üç önemli konuda birlikte çalışmak gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, bunlardan birincisinin Netanyahu yönetiminin yalnızlaştırılması olduğunu belirtti. Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Lahey'de çıkan karar bu durumu destekliyor. Uluslararası alanda Netanyahu'yu yalnızlaştırmak ve devamında Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne konuyu götürmek önemlidir.

İkinci alan ise insanlık konusudur. Tüm dünyada farklı inançlardan insanlar bu zulme karşı çıkıyor ve 'yeter artık' diyor. Bu, insanlık için önemli bir gelişmedir. Halklar bu insanlık cephesini kendisi kurmuştur ancak şimdi de devletler, hükümetler buna destek vermelidir.

Üçüncü cephe ise İslam ülkelerinin durumudur. İsrail'in en büyük gücü sahip olduğu imkan, silah ya da arkasındaki destek değil, İslam ülkelerinin dağınıklığı ve birlikte irade gösterememesidir.

Bu üç alanda birlikte çalışarak, Filistinli kardeşlerimize destek olarak bölgede kalıcı, güzel bir sonuç alabiliriz. Aksi halde bu saldırılar, durdurulamaz ise bölgede ve dünyada yeni çatışmaların kaynağı olacaktır."

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirterek iki ülke parlamentoları olarak Bahreyn ve Türkiye arasında siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkileri daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası platformlarda Filistin için verdiği mücadeleyi takdirle karşıladıklarını vurgulayarak desteklediklerini dile getiren Al Musalam, kendilerinin de aynı şekilde hareket ettiklerini söyledi.

Al Musalam, Filistin'de çözümün, tam bağımsız ve başkenti Kudüs olan devletin kurulması olacağını belirterek, Bahreyn olarak Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesine karşı olduklarını kaydetti.

Görüşmede, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, Türkiye–Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl da yer aldı.