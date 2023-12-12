İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0497
  • EURO
    31,3732
  • ALTIN
    1850.21
  • BIST100
    7748.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bitmez'in durumuna ilişkin açıklama
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bitmez'in durumuna ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek, 'İnşallah yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verir, en kısa süre içerisinde sağlığına kavuşarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aramıza döner.' dedi.

AA12 Aralık 2023 Salı 18:33 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bitmez'in durumuna ilişkin açıklama
ABONE OL

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Kurtulmuş, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Saadet Partisi Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve İsa Mesih Şahin ile görüştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve milletvekillerinin de yer aldığı görüşmenin ardından Kurtulmuş, Bitmez'in ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk müdahalesi doktor milletvekilleri ve Meclis'in hastanesindeki tıbbi ekiplerce yapılan Bitmez'in çok kısa sürede hastaneye getirildiğini söyledi.

Bitmez'in tedavisinin sürdüğünü anlatan Kurtulmuş, "Doktorlarından aldığımız bilgi durumun ciddi olduğu. Şifa sahibi Cenabıallah, Cenabıallah'tan şifa diliyoruz. İnşallah yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verir, en kısa süre içerisinde sağlığına kavuşarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aramıza döner." diye konuştu.

Kurtulmuş, Bitmez'in eşi ve kızıyla da görüştüğünü dile getirerek, "Ailesi de gayet metin bir şekilde, Cenabıallah'ın şifa sahibi olduğunun bilincinde buradaki yapılan tıbbi çalışmaları dikkatle izliyorlar. Hep beraber dua edeceğiz. Doktorlarımızın gayretleriyle ümit ediyoruz ki başarılı bir sonuç elde edilecek ve Hasan Bitmez Bey, inşallah yapılan tedavilere cevap vererek tekrar aramıza dönecek. Allah şifa versin. Saadet Partisi Grubu'na, ailesine, TBMM'ye ve bütün milletimize de geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
  • hasan bitmez
  • saadet partisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.