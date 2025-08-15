İSTANBUL 30°C / 23°C
15 Ağustos 2025 Cuma
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e sert tepki: Bu hukuksuz kararı reddediyoruz
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'e sert tepki: Bu hukuksuz kararı reddediyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayırmaya yönelik kararına ilişkin, 'İşgalci İsrail'in, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden koparmaya yönelik hain planı, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, Filistin'in toprak bütünlüğünü hedef alan ve soykırım planının bir parçası olan açık bir saldırıdır. Bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde reddediyoruz.' ifadesini kullandı.

AA15 Ağustos 2025 Cuma 12:46 - Güncelleme:
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail'in, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden koparmaya yönelik hain planı, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, Filistin'in toprak bütünlüğünü hedef alan ve soykırım planının bir parçası olan açık bir saldırıdır. Bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde reddediyoruz. Filistin halkının yaşadığı topraklar tartışılmaz ata topraklarıdır, vatanlarıdır. Filistin halkının iradesi dışında alınan kararlar asla kabul edilemez. 1967 sınırlarında tam manasıyla bağımsız, toprak bütünlüğü sağlanmış ve egemen bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır. Bugünün şartları ne olursa olsun, en yakın zamanda Filistin bayrağı özgür Filistin'in semalarında dalgalanacaktır. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesini sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz."

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
  • gazze
  • filistin

