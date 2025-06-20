İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2025 Cuma / 24 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6812
  • EURO
    45,7395
  • ALTIN
    4271.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan karne alan öğrencilere mesaj
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan karne alan öğrencilere mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA20 Haziran 2025 Cuma 10:32 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan karne alan öğrencilere mesaj
ABONE OL

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi, fedakar öğretmenlerimizi, eğitim camiamızın kıymetli çalışanlarını ve destekleriyle her zaman yanımızda olan velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve dopdolu bir yaz tatili diliyorum. Sevgili çocuklar, değerli gençler, tatilinizi dinlenerek, bol bol okuyarak, keşfederek ve güzel anılar biriktirerek geçirin. Unutmayın, öğrenmenin sonu yok; her yeni gün yeni bir bilgi, yeni bir deneyim demek. İyi tatiller diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.