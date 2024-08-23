İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2024 Cuma / 18 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0044
  • EURO
    37,8702
  • ALTIN
    2731.81
  • BIST100
    9829.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Lozan Barış Antlaşması mesajı
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Lozan Barış Antlaşması mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Ülkemizi işgal ve paylaşım antlaşması olan Sevr'i yırtıp tarihin çöplüğüne atan Meclisimiz, Lozan Barış Antlaşması'nı kabul ederek, aziz milletimizin tam bağımsızlığını ve Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığını tüm dünyaya ilan etmiştir.' ifadesini kullandı.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 10:45 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Lozan Barış Antlaşması mesajı
ABONE OL

Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM'de kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medyadan paylaştığı mesajında Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin en önemli hukuki metinlerinden olan Lozan Barış Antlaşması'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 101'inci yıl dönümündeyiz. Ülkemizi işgal ve paylaşım antlaşması olan Sevr'i yırtıp tarihin çöplüğüne atan Meclisimiz, Lozan Barış Antlaşması'nı kabul ederek, aziz milletimizin tam bağımsızlığını ve Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Lozan Barış Antlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, Türkiye Yüzyılı yolcuğumuzda da Milli Mücadele'ye karargah olan yüce Meclisimizin çatısı altında, milletimizin istikbali için büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Böylesine anlamlı bir günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını şükranla yad ediyor, kurulduğu günden bu yana Meclisimizde halkın iradesini taşıma sorumluluğunu itinayla yerine getiren vekillerimize de tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.